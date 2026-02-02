Реклама

Силовые структуры
10:03, 2 февраля 2026Силовые структуры

Назван отправитель «живой бомбы» в здание управления ФСБ по Крыму

ФСБ: Смертника с бомбой в здание УФСБ по Крыму отправил сотрудник ССО ВСУ Кринов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Организацией теракта в здании управления ФСБ России по Крыму занимался представитель сил специальных операций Вооруженных Сил Украины (ССО ВСУ) Иван Кринов. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Сотрудник украинской спецслужбы обманом убедил жителя Крыма пойти на сотрудничество, представившись представителем ФСБ России. Кринов дал мужчине в качестве проверочного задания для поступления на службу в органы безопасности поручение принести портативную аудиоколонку в административное здание УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Мужчине, которого ВСУ использовали втемную, было сказано, что гаджет с функцией записи якобы поможет выявить «предателей». При детонации он тоже должен был погибнуть на месте.

Его задержали сотрудники ФСБ на контрольно-пропускной пункт после досмотра, во время которого был обнаружен подозрительный предмет. Закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство было осколочно-фугасного действия и содержало один килограмм взрывчатого вещества иностранного производства с поражающими элементами в виде шариков подшипников.

В ФСБ отметили, что ранее Кринов уже подсылал к российским спецслужбам «живую бомбу» — по его поручению ничего не подозревающая россиянка должна была передать начиненную взрывчаткой икону.

В отношении Кринова возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывных устройств. Его объявят в международный розыск.

