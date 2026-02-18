Реклама

Силовые структуры
10:07, 18 февраля 2026Силовые структуры

ФСБ раскрыла готовящего теракт под патронажем украинских террористов молодого россиянина

В Челябинске задержан юноша, готовивший теракт по заданию террористов с Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинске ФСБ задержала 18-летнего юношу, готовившего теракт по заданию террористической организации, действующей под патронажем спецслужб Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали региональном УФСБ России.

Молодой человек планировал совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства.

По адресу его проживания оперативники обнаружили и изъяли около 1,5 килограмма самодельного бризантного взрывчатого вещества, личный дневник со сделанными им записями на украинском языке и средства связи, которые он использовал для общения с куратором.

По данным правоохранителей, фигурант инициативно установил контакты с украинским куратором в мессенджере Telegram. Самодельное взрывное устройство он изготовил на основе предоставленных куратором инструкций.

12 февраля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из отделов полиции Удмуртии. Вооруженное нападение готовил ранее судимый 57-летний россиянин.

