В отделе российской полиции предотвратили теракт

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из отделом полиции Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

За попытку теракта задержан 57-летний россиянин. Ранее он уже был судим по террористическим и экстремистским статьям.

По данным ФСБ, мужчина планировал напасть с оружием на отдел полиции в Можге. В его гараже нашли самодельное взрывное устройство и средства поражения. В настоящее время собранная им бомба обезврежена.

