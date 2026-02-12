Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
09:50, 12 февраля 2026Силовые структуры

В отделе российской полиции предотвратили теракт

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из отделом полиции Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

За попытку теракта задержан 57-летний россиянин. Ранее он уже был судим по террористическим и экстремистским статьям.

По данным ФСБ, мужчина планировал напасть с оружием на отдел полиции в Можге. В его гараже нашли самодельное взрывное устройство и средства поражения. В настоящее время собранная им бомба обезврежена.

Ранее в Ставрополе осудили иностранца за подготовку теракта в правительственном здании.

