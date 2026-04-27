ФСБ предотвратила теракт на российском нефтяном предприятии

В Коми ликвидировали планировавших атаку дронами нефтяного предприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 281 («Приготовление к диверсии») УК РФ.

По данным агентства, в Коми двое граждан России по заданию украинских спецслужб планировали совершить атаку дронов на нефтяное предприятие. По указанию кураторов они достали из заранее приготовленного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами (СВУ). Также злоумышленники через различные мессенджеры передавали иностранным спецслужбам данные о нефтеперерабатывающих предприятиях региона, российских военных, сотрудниках правоохранительных органов и участниках специальной военной операции.

При попытке задержания сотрудниками ФСБ злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. На месте происшествия изъяты два БПЛА с боевой частью, два пистолета Макарова и телефоны, в которых содержалось подтверждение их преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что ФСБ обвинила Киев в попытке срыва блокировки Telegram в России. Спецслужба заявила, что пресекла подрыв руководства Роскомнадзора.