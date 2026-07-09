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09:09, 9 июля 2026Силовые структуры

ФСБ раскрыла роль сдаваемого в аренду жилья в совершении терактов в России

ФСБ: Украинские спецслужбы используют сдаваемое в аренду жилье для терактов в России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Украинские спецслужбы используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения терактов в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ФСБ России.

Как сообщили в ведомстве, задержанная россиянка, планировавшая теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, подготовила съемную квартиру в Москве для исполнителя сорванного преступления.

Фигурантка — 25-летняя гражданка России, завербованная спецслужбой Украины.

В марте она арендовала квартиру в Москве и поставила там видеокамеры для слежки за домом и автомобилем сотрудника военного ведомства. Причем съемка транслировалась на Украину. Кроме того, девушка подготовила средства маскировки и продукты питания для исполнителя теракта, который должен был приехать после ее выезда из России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и госизмене. Девушка заключена под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ сорвали беспрецедентные по масштабу диверсионно-террористические акты в Москве с использованием беспилотника. Целью акций, готовившихся спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов, были объекты военной инфраструктуры и ведущее предприятие военно-промышленного комплекса, а также высокопоставленный военнослужащий Минобороны России.

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