В России заявили о важности объявленного Путиным пасхального перемирия

Климов: Если Киев не введет пасхальное перемирие, то их слова о мире — пустышка

Если Украина не последует примеру России и не объявит пасхальное перемирие, то это означает, что все разговоры Киева о мире — пустышка, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. О важности принятого президентом России Владимиром Путиным решения сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

С учетом общего международного контекста, с одной стороны, и тем, что наше государство, наш президент очень дорожит гуманитарной составляющей, это решение может иметь очень серьезное значение для того, чтобы здравомыслящие люди знали, до какой степени Российская Федерация действительно готова к миру прочному, надежному Андрей Климов зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

«Отдан приказ прекратить боевые действия. Добровольно. Президент объяснил, что это связано с великим праздником для христиан всего мира — Пасхой. Пасха в этом году, а это не часто бывает, у православных совпадает со всеми остальными христианскими конфессиями. Таким образом, это глобальный праздник. В этот день люди должны строить праведные дела. Настроится или нет на праведные дела киевский режим — увидим. Я, честно говоря, сомневаюсь», — сообщил Климов.

При этом сенатор отметил слова российского лидера, что войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника.

«Сейчас то, что на практике делает Россия, ставит наших недругов в очень сложное положение. И как они из него будут выходить, мы вскоре увидим. Если боевые действия со стороны Украины продолжатся, то это означает, что все разговоры о мире, которые они ведут, являются пустышкой. Мы сейчас на практике реализуем все те принципы, о которых лицемерно говорили наши недруги. А что они будут делать, сейчас увидит все человечество», — заключил он.

Ранее в субботу, 19 апреля, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Как уточнил российский лидер, оно продлится до полуночи понедельника, 21 апреля. Путин подчеркнул, что ход перемирия покажет готовность Киева к желанию и способности мирно урегулировать вопрос.