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17:24, 19 апреля 2025Россия

В РПЦ поприветствовали объявленное Путиным пасхальное перемирие

РПЦ выступила за пасхальное перемирие, объявленное президентом России Путиным
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) поприветствовали пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. С инициативой рождественского перемирия в 2023 году выступал Святейший Патриарх», — отметил Кипшидзе.

Днем в субботу, 19 апреля, на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым российский лидер объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Оно начнет действовать в этот же день с шести вечера и продлится до 12 ночи с воскресенья на понедельник.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обратился к Украине после того, как объявил о пасхальном перемирии. Он призвал Киев последовать примеру Москвы.

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