В РПЦ поприветствовали объявленное Путиным пасхальное перемирие

РПЦ выступила за пасхальное перемирие, объявленное президентом России Путиным

В Русской православной церкви (РПЦ) поприветствовали пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. С инициативой рождественского перемирия в 2023 году выступал Святейший Патриарх», — отметил Кипшидзе.

Днем в субботу, 19 апреля, на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым российский лидер объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Оно начнет действовать в этот же день с шести вечера и продлится до 12 ночи с воскресенья на понедельник.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обратился к Украине после того, как объявил о пасхальном перемирии. Он призвал Киев последовать примеру Москвы.