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18:22, 19 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский отреагировал на объявление Путиным пасхального перемирия

Зеленский не дал четкого ответа на слова Путина о пасхальном перемирии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / WPA Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский не дал четкого ответа на слова российского лидера Владимира Путина, который объявил пасхальное перемирие и призвал Киев последовать примеру Москвы. Соответствующее заявление размещено в его Telegram-канале.

«Насчет очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей — сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинские ПВО и авиация уже начали работать в защиту», — написал Зеленский.

Таким образом, украинский лидер прямо не отверг идею пасхального перемирия, но и не согласился на предложение Путина.

Президент России объявил пасхальное перемирие с 18:00 часов 19 апреля. Оно продлится до 00:00 часов 21 апреля.

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