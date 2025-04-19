Зеленский отреагировал на объявление Путиным пасхального перемирия

Зеленский не дал четкого ответа на слова Путина о пасхальном перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский не дал четкого ответа на слова российского лидера Владимира Путина, который объявил пасхальное перемирие и призвал Киев последовать примеру Москвы. Соответствующее заявление размещено в его Telegram-канале.

«Насчет очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей — сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинские ПВО и авиация уже начали работать в защиту», — написал Зеленский.

Таким образом, украинский лидер прямо не отверг идею пасхального перемирия, но и не согласился на предложение Путина.

Президент России объявил пасхальное перемирие с 18:00 часов 19 апреля. Оно продлится до 00:00 часов 21 апреля.