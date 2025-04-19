В Москву прибыл Благодатный огонь

Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту «Внуково-3»

Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту «Внуково-3», сообщает РИА Новости.

После приземления самолета Благодатный огонь, который делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставила в московский аэропорт, отправили в храм Христа Спасителя.

Ранее в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отпраздную Пасху 20 апреля. Ее дата в этом году совпадет для западной и восточной ветвей христианства.