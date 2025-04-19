В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, передает РИА Новости.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отпраздную Пасху 20 апреля. Ее дата в этом году совпадет для западной и восточной ветвей христианства.

По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. При этом появляется огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме, возведенном над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В Фонде Андрея Первозванного, делегация которого находится в храме, заявили, что огонь доставят в города приграничных областей РФ — Белгород, Брянск, Курск, — а также в десятки других. Делегация фонда прибыла в Иерусалим накануне, чтобы доставить Благодатный огонь в Москву.

В Москве Благодатный огонь привезут к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов.

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