Россиянам назвали правила грамотного завершения Великого поста

Врач Сидорова: После окончания поста калорийность меню надо повышать постепенно

После окончания Великого поста важно грамотно вернуться к привычному рациону, чтобы помочь организму избежать стресса, заявила эндокринолог, основательница школы питания и гормонального здоровья Seeds Юлия Сидорова. Правила безопасного для здоровья завершения поста она назвала «Ленте.ру».

Главная рекомендация врача — повышать калорийность рациона и добавлять в него продукты постепенно. Она объяснила, что при сильных ограничениях в питании организм как будто бы находится в условиях голодовки и изо всех сил запасает энергию в виде жировой ткани. Постепенное введение продуктов в меню позволит не набрать вес и вернуться к привычному образу питания без стресса для организма.

После окончания поста также важно контролировать порции: их объем должен умещаться в две ладони. Не следует переедать, чтобы не создавать повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Ориентируйтесь на голод и аппетит, старайтесь питаться осознанно Юлия Сидорова эндокринолог

Сидорова также посоветовала обращать внимание на то, как организм реагирует на возвращение в рацион мяса, молочных продуктов и яиц. По ее словам, если появляется тяжесть или дискомфорт, лучше временно исключить такую пищу.

Также после поста организм может быть более чувствителен к простым углеводам, таким как сладости или выпечка, поэтому их потребление стоит ограничить, отметила эндокринолог. «Можно включить в рацион пробиотики для поддержки пищеварения: йогурт, кефир, кисломолочные напитки или ферментированные продукты, например, квашеная капуста и кимчи», — добавила Сидорова.

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