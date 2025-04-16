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07:16, 16 апреля 2025Ценности

Россияне ринулись скупать дубайские куличи на Пасху

«Авито»: В 2025 году россияне ринулись скупать дубайские куличи на Пасху
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @abramova_1985

Россияне ринулись скупать дубайские куличи на Пасху. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито», которые попали в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики проанализировали продажи пасхальных товаров на платформе и выяснили, что продажи куличей и пасх год к году выросли в два раза, а пасхальный декор ручной работы стали покупать в 2,5 раза чаще. Самый большой ажиотаж в текущем году — вокруг дубайского кулича, который кондитеры готовят по мотивам шоколада — с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи.

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Отмечается, что в преддверии праздника на платформе их искали свыше трех тысяч раз, средняя цена такого кулича — 900 рублей. В то же время продажи куличей ручной работы в целом за год выросли в два раза, а их средняя стоимость составила 500 рублей. Творожные пасхи также стали покупать в два раза чаще, средняя цена — 650 рублей.

Ранее в апреле москвичам рассказали о погоде на Пасху.

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