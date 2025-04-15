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16:15, 15 апреля 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Гидрометцентр: На Пасху воздух в Москве прогреется до плюс 24 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В воскресенье, 20 апреля, воздух в Москве может прогреться до плюс 24 градусов. О погоде на Пасху жителям столицы рассказали в Гидрометцентре России, передает ТАСС.

В ночь с субботы на воскресенье возможен небольшой дождь, а температура воздуха составит плюс 13 градусов, рассказали синоптики. «Днем же мы ожидаем, что воздух может прогреться до плюс 24 градусов», — уточнил собеседник агентства.

В целом за погоду на этой неделе будет отвечать антициклон. Помимо потепления, возможны повышение атмосферного давления и небольшие дожди в Москве и области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что июньское тепло в Россию принесет воздух из Турции. За счет адвекции теплых воздушных масс и малой облачности температура резко пойдет вверх. Если во вторник, 15 апреля, по словам Вильфанда, погода еще будет соответствовать концу месяца-началу мая, то уже в среду температура поднимется до июньских значений — 20 градусов.

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