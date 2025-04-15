Россиянам объяснили приход июньской погоды в апреле

Синоптик Вильфанд: Июньское тепло в центр России принесет воздух из Турции

В апреле Центральная России застанет по-настоящему июньское тепло. О причинах такой перемены погоды агентству РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, теплый фронт в центральные регионы, а также за запад и север страны движется из Турции, со стороны Средиземного моря. За счет адвекции теплых воздушных масс и малой облачности температура резко пойдет вверх. Если во вторник, 15 апреля, по словам Вильфанда, погода еще будет соответствовать концу месяца-началу мая, то уже в среду температура поднимется до июньских значений — 20 градусов. В конце недели столбики термометров поднимутся даже до 25 градусов, пообещал метеоролог. Такие показатели, как отмечается, на 6-8 градусов выше климатической нормы.

Иначе ситуация будет обстоять на юге европейской части России. Туда вскоре начнут перемещаться северо-восточные и восточные ветры из Сибири. В результате на Северном Кавказе, в Ростовской области и Ставрополье могут ощущаться заморозки, предупредил Вильфанд.

В Москве эта неделя может отметиться очередными тепловыми рекордами. В праздник Пасхи, 20 апреля воздух может прогреться до плюс 20 градусов.