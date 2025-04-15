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12:01, 15 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили об экстремальном тепле

Синоптик Вильфанд: С 14 по 20 апреля Москва может побить очередной метеорекорд
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Эта неделя выдастся для столицы аномально теплой. Об этом москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его прогноз приводят РИА Новости.

По сведениям синоптика, на неделе с 14 по 20 апреля Москва может приблизиться к очередному метеорекорду. Воздух в ближайшие дни прогреется до экстремально высоких значений. «Будут ли рекорды побиты? Может быть, не исключаю этого», — отметил Вильфанд.

Эту информацию подтверждает и другой метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Пик наступающего потепления придется на праздник Пасхи, 20 апреля, что Тишковец называет не иначе как «метеорологическим чудом». Столбики термометров в этот день поднимутся до 20 градусов тепла, а ночью не опустятся ниже плюс 9-12 градусов.

Надолго такая погода в Москве, однако, не задержится. Уже после 25 апреля на смену летнему теплу придет очередная волна холодов. По прогнозам синоптиков, она будет слабей предыдущей: устойчивого снежного покрова и заносов за это время не образуется.

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