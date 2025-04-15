Москвичей предупредили об экстремальном тепле

Синоптик Вильфанд: С 14 по 20 апреля Москва может побить очередной метеорекорд

Эта неделя выдастся для столицы аномально теплой. Об этом москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его прогноз приводят РИА Новости.

По сведениям синоптика, на неделе с 14 по 20 апреля Москва может приблизиться к очередному метеорекорду. Воздух в ближайшие дни прогреется до экстремально высоких значений. «Будут ли рекорды побиты? Может быть, не исключаю этого», — отметил Вильфанд.

Эту информацию подтверждает и другой метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Пик наступающего потепления придется на праздник Пасхи, 20 апреля, что Тишковец называет не иначе как «метеорологическим чудом». Столбики термометров в этот день поднимутся до 20 градусов тепла, а ночью не опустятся ниже плюс 9-12 градусов.

Надолго такая погода в Москве, однако, не задержится. Уже после 25 апреля на смену летнему теплу придет очередная волна холодов. По прогнозам синоптиков, она будет слабей предыдущей: устойчивого снежного покрова и заносов за это время не образуется.