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13:47, 14 апреля 2025Экономика

Назван срок окончания летней погоды в Москве

Синоптик Ильин: Летняя погода в Москве продержится почти до конца апреля
Виктория Клабукова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москву вместе с движущимся из Центральной Азии антициклоном приходит рекордное тепло. Долго ли оно продержится, изданию «Ридус» разъяснил иноптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам метеоролога, летняя жара в столице и Подмосковье сохранится почти до конца апреля — вплоть до следующей пятницы, 25 апреля. «Ждем дней десять хорошей и теплой погоды», — пообещал он. Днем температура будет варьироваться от плюс 17 до плюс 22 градусов. Возможно, столбики термометров поднимутся еще выше — до 23-25 градусов тепла, допустил Ильин. Обильных осадков в этот срок не ожидается — местами возможен лишь небольшой слабый дождь.

Помимо столицы, потепление накроет Северо-Западный федеральный округ. Жители Калининграда застанут 22-градусное тепло, а в Санкт-Петербурге показатель может составить плюс 13-16 градусов. 20-градусное тепло наступит и на юге России, в Краснодарском крае и Ставрополье. Однако в ночь на вторник, 15 апреля, на севере Кубани воздух может остыть до минус 3 градусов. Заморозки также прогнозируются в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Ростове-на-Дону и Волгограде — там температура может опуститься до 3-5 градусов ниже нуля, предупреждает Ильин.

Ожидаемую в Пасху погоду столичные синоптики называют настоящим «метеорологическим чудом». 20 апреля в Москве потеплеет до плюс 20 градусов, а ночью воздух не остынет ниже 9-12 градусов тепла.

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