Москвичам пообещали «метеорологическое чудо» на Пасху

Синоптик Тишковец: К Пасхе в Москве может потеплеть до плюс 20 градусов

В праздник Пасхи москвичи застанут настоящее «метеорологическое чудо». Об этом в Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Заморозки и снегопады, по словам синоптика, завершились в столице в Вербное воскресенье. С этого дня «климатический маятник» на территории Русской равнины качнется от аномально низких к аномально высоким температурам. К Пасхе, 20 апреля, в мегаполисе ожидается по-настоящему летнее тепло. К этому времени столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 20 градусов. Ночью, согласно прогнозам Тишковца, воздух не будет остывать ниже 9-12 градусов тепла. Снег сойдет на нет уже к середине недели — как в столице, так и в Подмосковье, пообещал метеоролог.

Ранее Тишковец допустил возвращение в Москву снегопадов. Очередная волна холодов может наступить в конце апреля, однако будет слабей предыдущей. Устойчивого снежного покрова и заносов за время похолодания наверняка не образуется, надеется специалист.