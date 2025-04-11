Москвичей предупредили о возможном возвращении снегопадов

Синоптик Тишковец: Снегопады могут накрыть Москву в конце апреля

В Москву могут вновь нагрянуть снегопады. Когда их ждать, телеканалу «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Очередная волна холодов может накрыть столицу в конце апреля. Однако новое арктическое вторжение, надеется синоптик, будет слабее текущего: он выразил надежду, что в следующий раз похолодание обойдется без снежного покрова и заносов. Тем не менее Тишковец призвал готовиться «не расслабляться». Такие долгосрочные прогнозы, как пояснил метеоролог, не отличаются точностью — более реалистичные сведения будут доступны не раньше чем за пять суток до ожидаемой непогоды.

Следующая неделя, с 14 по 20 апреля, порадует москвичей теплом, причем аномальным — температурные показатели будут скорее ближе к норме начала лета, чем апрелю. Уже в эти выходные, 12-13 апреля, воздух днем прогреется до плюс 7 градусов. К четвергу столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов ночью и 22 градусов тепла днем.