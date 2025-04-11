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10:41, 11 апреля 2025Экономика

Москвичам пообещали резкое потепление до летних значений в апреле

Синоптик Тишковец: В Москве на следующей неделе может потеплеть до 22 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Москве на следующей неделе может потеплеть до плюс 22 градусов, что соответствует значениям начала лета. Резкое повышение температуры жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.

По словам синоптика, в ближайшие выходные зима продолжит отступать. «По ночам в Москве еще будут проходить атмосферные фронты со снежными зарядами до утра, а днем, с выходом промежуточных гребней антициклона погода будет постепенно улучшаться. В темное время суток около нуля, днем в субботу плюс три — плюс шесть, в воскресенье плюс четыре — плюс семь», — поделился информацией он. Тишковец отметил, что на следующей неделе под влиянием западного крыла азиатского антициклона в столице и других регионах Центральной России ожидается солнечная и сухая погода, а снежный покров быстро растает.

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Так, в ночь на понедельник, 14 апреля, в столице прогнозируются заключительные слабые заморозки, а уже днем воздух прогреется до плюс 10 — плюс 15. Во вторник, 15 апреля, под утро будет 1-6 градусов тепла, а после полудня плюс 13 — плюс 18. В среду, 16 апреля, в сумерках плюс 4-9 градусов, а днем плюс 15-20. Вторая половина недели, уточнил специалист, окажется еще теплее из-за южных ветров. «В ночное время плюс 7 — плюс 12, в разгар дня плюс 17 — плюс 22. Такой аномально высокий температурный режим близок к климатическим показателям начала лета. Погода из марта перенесет нас в май и даже в начало июня», — заключил Тишковец.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что до субботы, 12 апреля, включительно атмосферное давление в Москве будет аномально низким, а с воскресенья, 13 апреля, — выше нормы.

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