Москвичам рассказали об апрельских заморозках

Синоптик Ильин: Заморозки в столице возможны ночами до понедельника

Ночные заморозки в столице будут продолжаться до понедельника, 14 апреля. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В пятницу, 11 апреля, в столице сохранится холодная погода: ночью пройдет небольшой снег, похолодает до минус трех градусов, днем потеплеет до плюс двух-четырех градусов. В столице, скорее всего, обойдется без осадков. В Подмосковье возможны смешанные осадки. Ожидается юго-западный ветер порывами до 20 метров в секунду, атмосферное давление — около 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В выходные, 12 и 13 апреля, погода окажется пасмурной, но в основном без осадков. В субботу в Москве ночью до минус 1 градуса, днем — до плюс 3–5 градусов. В воскресенье ночью около нуля, днем до плюс 6–8 градусов. Давление повысится до 745–750 миллиметров ртутного столба, ветер ослабнет и станет северо-западным. Также заморозки возможны в ночь на понедельник — будет холодать до минус 2–3 градусов. Со вторника, 15 апреля, по ночам таких холодов уже не будет. Температура будет держаться на отметке плюс 4–9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снег в Москве и Подмосковье может растаять к Пасхе, 20 апреля. К этой дате дневные температуры будут на два-три градуса выше нормы. Начнет снежный покров при этом сходить со следующей недели, 14 апреля, когда произойдет рост дневных и ночных температур.