Москвичам назвали срок таяния снега

Метеоролог Вильфанд: Снег в Москве растает к Пасхе

Снег в Москве и Подмосковье может растаять к Пасхе, 20 апреля, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. К этой дате, по его словам, дневные температуры будут на два-три градуса выше нормы.

«Снег раньше 20 числа никак не растает, — сказал метеоролог. — В Москве, конечно, условия не совсем естественные: под асфальтом теплопроводы, стены высотных домов тоже передают тепло. Так что в самом городе снег может исчезнуть чуть раньше, но в парках, лесах, а также Подмосковье он точно долежит до Пасхи, потому что выпало очень много осадков».

Вильфанд рассказал, что снег начнет сходить постепенно со следующей недели, 14 апреля, когда произойдет рост дневных и ночных температур.

«В понедельник будет около 10 градусов, со вторника, по предварительным расчетам, до 15 градусов, что на два-три градуса выше нормы. Ночные температуры тоже будут расти и составят порядка пяти выше нуля», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова объяснила, что прогноз погоды на теплый апрель не сбылся из-за появления циклона, который принес холодный воздух и снег. Всплеск тепла в этом месяце, по ее словам, еще возможен, и не исключено, что температура тогда окажется выше климатической нормы.