Синоптик объяснила несбывшийся прогноз на теплый апрель

Синоптик Позднякова: Прогноз на теплый апрель не сбылся из-за южного циклона

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова объяснила, что прогноз погоды на теплый апрель не сбылся из-за появления южного циклона, который принес холодный воздух и снег. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Всплеск тепла в этом месяце еще возможен, и не исключено, что температура тогда окажется выше климатической нормы. Синоптик также заявила, что волны холода в Москве возможны даже в мае, поскольку здесь не такая устойчивая погода, как в тропиках.

Погоду в России определяют циклоны. До этого действовали атлантические циклоны, которые проходили по северу Европейской России, тогда было тепло. С воскресенья, 6 апреля, погоду стал определять южный циклон. Траектория его движения была такова, что Центральная Россия сразу попала в зону осадков, а потом и в зону холодного воздуха. Снег пошел из-за преобладания северных и северо-западных ветров и столкновения холодного арктического воздуха с теплым. В настоящее время циклон находится над Ярославской областью, а уже в четверг, 10 апреля, он вольется в систему атлантического циклона.

Снег и снег с дождем будут преобладать в столице до пятницы, 11 апреля. Температура будет отрицательной ночью и положительной днем.

Высота сугробов в Москве в среду, 9 апреля, составила 23 сантиметра, а в Подмосковье — до 30 сантиметров. Татьяна Позднякова сообщила, что к 15-16 апреля снег полностью растает, а на Пасху, которая в этом году выпадает на 20 апреля, будет тепло и солнечно — воздух прогреется до плюс 18 градусов.