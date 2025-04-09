В Подмосковье выросли 30-сантиметровые апрельские сугробы

Синоптик Тишковец: Высота сугробов в Подмосковье достигла 30 сантиметров

Сугробы в Москве в среду, 9 апреля, достигли отметки 23 сантиметра, в Подмосковье выросли до 30 сантиметров. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сугробы образовались в результате очередной порции аномальных снегопадов. В Дмитрове они составили 30 сантиметров, в Клину — 33 сантиметра, в Павловском Посаде — 29 сантиметров, Волоколамске — 26 сантиметров. В Москве, на метеостанциях ВДНХ и на Балчуге высота сугробов составила 16 сантиметров, в Тушино — 20 сантиметров, в МГУ — 23 сантиметра, что превышает норму в два раза.

Отмечается, что таких сугробов не было в столице за всю зиму 2025 года. Однако рекорд по снегу принадлежит 1895 году, когда в этот день в городе было 50 сантиметров снега.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков напомнил, что в Москве снег может выпасть даже в мае и июне.