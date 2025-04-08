Москвичей предупредили о снегопадах в мае и июне

Синоптик Цыганков: В Москве возможны снегопады в мае и июне

Снегопады вернутся в столицу и после потепления. Когда ждать осадков, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предположил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Повторно снег может выпасть в российской столице в мае и июне, допускает синоптик. «Конечно, редко, но снег бывает в Москве и в мае, и даже в июне пару снежинок выпадает. Поэтому мы не можем сказать, что все на этом закончилось», — пояснил Цыганков. На этой неделе снегопады продлятся вплоть до 13 апреля. Наиболее сильный пройдет в ночь на среду, 9 апреля. На данный момент температура соответствует климатической норме середины марта. Вверх столбики термометров, по прогнозам метеоролога, пойдут в понедельник, 14 апреля, когда с запада на столицу двинется теплый фронт. В начале следующей недели воздух прогреется минимум до плюс 10 градусов, заверил Цыганков. Однако, как долго продержится такая погода в мегаполисе, неизвестно.

Ранее москвичей предупредили об образовании аномальных сугробов в городе. В высоту они могут достичь 12-17 сантиметров, превысив норму на 20-70 процентов.