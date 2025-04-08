Москвичей предупредили об образовании аномальных сугробов в ближайшие дни

Синоптик Леус: Высота сугробов в Москве может на 20-70 % превысить норму

Высота сугробов в Москве в ближайшие дни может на 20-70 процентов превысить норму. Об образовании аномальных сугробов жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, высота снежного покрова в среду, 9 апреля, может увеличиться до 12-17 сантиметров. Он добавил, что это на 20-70 процентов выше, чем климатическая норма для данного периода.

В пресс-службе Департамента транспорта столицы рассказали, что снег будет идти до утра среды. Помимо этого, на дорогах возможна гололедица. В связи с этим автовладельцев призвали отказаться от поездок на летней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, их попросили резко не тормозить и не ускоряться.

Ранее в этот же день руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что период заморозков в Москве завершится в следующий понедельник, 14 апреля.