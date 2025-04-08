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05:00, 8 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Назван срок окончания заморозков в Москве

Синоптик Шувалов: Заморозки в Москве закончатся 14 апреля
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Заморозки в Москве закончатся в понедельник, 14 апреля, сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Сроки окончания похолодания он назвал с беседе с «Лентой.ру».

По словам синоптика, 14 апреля — последний день с ночными заморозками в столице. Во вторник, 15 апреля, их уже не будет, а температура вырастет до плюс 10-15 градусов.

Еще недельку ждать: жить в холоде, со снегом и с ночными морозами

Александр Шуваловсиноптик

«В течение этой недели [ожидается температура] минус 1-6 градусов на ночь. Во второй половине недели, когда будут прояснения, местами по области до минус 8-9 градусов, и дневная температура порядка ноля – плюс 2 градусов. В начале недели, когда еще будет идти снег — около ноля градусов, а в четверг-пятницу будут прояснения — плюс 2-4 градуса», — поделился Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве за сутки выпало до 38 процентов от месячной нормы осадков, в Подмосковье — более половины суточной нормы, в Центральной России — 70 процентов.

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