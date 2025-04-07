Синоптик оценил уровень осадков в Москве

Синоптик Тишковец: В Москве за сутки выпало до 38% от месячной нормы осадков

До 38 процентов от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 миллиметров осадков. Синоптик уточнил, что в Подмосковье выпало более половины суточной нормы, в Центральной России – 70 процентов.

Помимо этого, Тишковец подчеркнул, что в Подмосковье больше всего осадков выпало в Павловском Посаде, Железнодорожном, Горках Ленинских и Луховицах – 15 миллиметров, Михнево — 21 миллиметр, Серпухове – 19 миллиметров, Черустях – 22 миллиметра снега: а это 56 процентов от нормы небесной влаги.

Ранее Тишковец предупредил, что в ночь на понедельник, 7 апреля, на Московскую область обрушится ледяной дождь.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что теплая погода вернется в Москву через неделю, к 12-13 апреля. При этом снег растает не сразу.