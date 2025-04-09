Москвичам пообещали тепло на Пасху

На Пасху в Москве воздух прогреется до плюс 18 градусов

На Пасху в Москве воздух прогреется до плюс 18 градусов. Теплую погоду в этот день жителям столицы пообещали в столичном метеобюро, пишет агентство РИА Новости.

По словам главного специалиста метеобюро Татьяны Поздняковой, к концу текущей недели в дневные часы столбики термометров будут показывать около трех-пяти градусов тепла, что приведет к быстрому таянию снега.

«Дальнейшее повышение температуры произойдет на следующей неделе. Будем надеяться, что температура воздуха вернется к норме и даже будет выше нормы», — добавила специалист. Позднякова также отметила, что к 15-16 апреля снег полностью растает, а на Пасху, которая в этом году выпадает на 20 апреля, будет тепло и солнечно.

Ранее в этот же день синоптик Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве в среду, 9 апреля, составила 23 сантиметра, а в Подмосковье — до 30 сантиметров.