Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:00, 9 апреля 2025Экономика

Москвичам пообещали тепло на Пасху

На Пасху в Москве воздух прогреется до плюс 18 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На Пасху в Москве воздух прогреется до плюс 18 градусов. Теплую погоду в этот день жителям столицы пообещали в столичном метеобюро, пишет агентство РИА Новости.

По словам главного специалиста метеобюро Татьяны Поздняковой, к концу текущей недели в дневные часы столбики термометров будут показывать около трех-пяти градусов тепла, что приведет к быстрому таянию снега.

«Дальнейшее повышение температуры произойдет на следующей неделе. Будем надеяться, что температура воздуха вернется к норме и даже будет выше нормы», — добавила специалист. Позднякова также отметила, что к 15-16 апреля снег полностью растает, а на Пасху, которая в этом году выпадает на 20 апреля, будет тепло и солнечно.

Ранее в этот же день синоптик Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве в среду, 9 апреля, составила 23 сантиметра, а в Подмосковье — до 30 сантиметров.

    Обсудить
    Последние новости

    Генерал Иван Попов после обращения к Путину отправится на СВО. За него вступались командиры, военнослужащие и военкоры

    Алиев обещал помочь одному непризнанному государству в отделении от страны ЕС

    Главком ВСУ обвинил во лжи крупную американскую газету

    Армия России ударила по производству оперативно-тактических ракет на Украине

    Раскрыто влияние «Оземпика» на рацион питания

    Британец выстрелил себе в лоб во время игры в русскую рулетку в Таиланде

    Про рэпера Децла снимут сериал

    Россиянам посоветовали строить маленькие дома ради экономии

    Набиуллина призвала перекрыть кислород черным кредиторам

    Раскрыты новые подробности боев на белгородском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше