Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Синоптик Ильин: В первые майские выходные в Москве будет плюс 15-20 градусов

Погода в Москве в первые майские выходные порадует теплом. О погоде в те дни жителям столицы рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, в период с 1 по 4 мая температура будет находиться на уровне плюс 15-20 градусов. Между тем Ильин подчеркнул, что пока точно говорить о том, какая погода прогнозируется на майские праздники, еще очень сложно.

Что касается того, когда в город вернется тепло, синоптик отметил, что морозы ночью будут держаться приблизительно до 12 апреля. В дневные часы в День космонавтики воздух прогреется до плюс 10-12 градусов, добавил эксперт. В предстоящий понедельник, 14 апреля, ожидается плюс 15-20 градусов, и такая погода сохранится до 19-21 апреля, заключил он.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег в столичном регионе может растаять к Пасхе, 20 апреля.