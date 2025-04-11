Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:47, 11 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномальном давлении

Синоптик Вильфанд: С 13 апреля атмосферное давление в Москве будет выше нормы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

До 12 апреля включительно атмосферное давление в Москве будет ниже нормы, а с 13 апреля — выше нормы. Об аномальных показателях предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«До субботы включительно давление в Москве ниже нормы на 3-5 миллиметров ртутного столба, поэтому небольшие осадки постоянно прогнозируются», — рассказал синоптик. С 11 апреля выпадать будет не более 1 миллиметра осадков, уточнил Вильфанд.

В воскресенье, 13 апреля, в столицу придет облачная с прояснениями погода, а в понедельник солнца станет больше. По словам метеоролога, в эти дни атмосферное давление начнет повышаться. В последний день выходных оно превысит норму на 3-5 миллиметров ртутного столба, а в первый рабочий день — на 7-8 миллиметров.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что на первые майские праздники в Москве будет плюс 15-20 градусов.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это даже не садизм, хуже». Российский военный попал в плен к «Правому сектору» и рассказал о пережитых пытках

    Симоньян призвала запретить YouTube как разносчик зараз

    Европейские лидеры приедут к Си Цзиньпину на поклон

    МИД России назвал условия для прямых переговоров с Украиной

    Девушка уличила партнера в измене благодаря умному звонку и пришла в ужас

    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в курском приграничье

    Доллар рухнул до самого низкого за 21 месяц уровня

    Стало известно о попытках ВСУ возвести новые рубежи обороны в Сумской области

    Евросоюз и Китай решили установить минимальные цены на электрокары вместо пошлин

    Раскрыты итоги переговоров России и США в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше