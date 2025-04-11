Москвичей предупредили об аномальном давлении

Синоптик Вильфанд: С 13 апреля атмосферное давление в Москве будет выше нормы

До 12 апреля включительно атмосферное давление в Москве будет ниже нормы, а с 13 апреля — выше нормы. Об аномальных показателях предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«До субботы включительно давление в Москве ниже нормы на 3-5 миллиметров ртутного столба, поэтому небольшие осадки постоянно прогнозируются», — рассказал синоптик. С 11 апреля выпадать будет не более 1 миллиметра осадков, уточнил Вильфанд.

В воскресенье, 13 апреля, в столицу придет облачная с прояснениями погода, а в понедельник солнца станет больше. По словам метеоролога, в эти дни атмосферное давление начнет повышаться. В последний день выходных оно превысит норму на 3-5 миллиметров ртутного столба, а в первый рабочий день — на 7-8 миллиметров.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что на первые майские праздники в Москве будет плюс 15-20 градусов.