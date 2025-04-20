Путин и Собянин пообщались в храме Христа Спасителя

Путин и Собянин пообщались в храме Христа Спасителя на пасхальном богослужении

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании возвращения крестного хода. Об этом сообщает РИА Новости.

В руках Путина и Собянина были красные пасхальные свечи. Также в храме собрались курсанты Московского суворовского военного училища, общественные и политические деятели.

Ранее самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». После приземления самолета Благодатный огонь, который делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставила в московский аэропорт, отправили в храм Христа Спасителя.