Православные в России отмечают крещенский сочельник

В крещенский сочельник православные христиане держат строгий пост, а вечером в церквях проходит всенощное бдение и освящение воды. Народные традиции предписывают купание в проруби — всем, кто на это осмелится в самой середине зимы. «Лента.ру» напоминает, какого числа будет крещенский сочельник в 2025 году, и рассказывает об истории, традициях и обычаях Крещения Господня.

Дата

День накануне праздника Крещения Господня — крещенский Сочельник или Навечерие Богоявления — у разных христианских конфессий отмечается в разные даты. Так, католики празднуют его в первую субботу после 6 января, тогда же отмечает этот праздник и Армянская апостольская церковь. А вот в Коптской православной церкви крещенский сочельник приходится на 6 января.

В Русской православной церкви Крещение Господне — это непереходящий праздник, то есть его дата — каждый год постоянная: 19 января по новому стилю или 6 января по старому. Таким образом, и канун праздника Крещения, крещенский сочельник, также приходится всегда на один и тот же день.

Крещенский сочельник в 2025 году приходится на субботу 18 января

История праздника

Библейские события

Согласно Евангелию, пророк Иоанн Предтеча, названный впоследствии Крестителем Господним, проповедовал о скором пришествии Мессии и крестил в реке Иордан всех желающих, после чего на них сходила Божия благодать.

Пришел к Иордану креститься и Сын Божий Иисус Христос, чем привел Иоанна в изумление. Тот считал, что это ему надо креститься от Спасителя, а не наоборот. Однако Иисус сказал Иоанну, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял крещение, во время которого на Него с неба снизошел в виде голубя Дух Святой и раздался голос Бога-Отца: «Ты Сын Мой Возлюбленный, в Тебе Мое благоволение!»

После этого Христос удалился на 40 дней в пустыню.

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

Суть праздника

«До 451 года все христиане отмечали Рождество и Крещение в один день, поскольку празднование дня рождения считалось языческой традицией, — рассказывает историк церкви богослов Сергей Козловский. — Однако Халкидонский собор решил разделить эти церковные праздники. Такое решение было вызвано необходимостью дополнительно подчеркнуть важность триединства Божия. Ведь в день Крещения Господня люди воочию убедились в существовании Троицы: голос Бога-Отца, облик Христа — Бога-Сына и голубь — Святой Дух. Неслучайно праздник называется Крещение Господне или Богоявление — Теофания. Второе название как раз и отражает чудо явления Господа во всех трех ипостасях».

Пост в крещенский сочельник

В 2025 году крещенский сочельник выпадает на субботу. При этом апостольское правило №64 грозит мирянам, постящимся в субботу, отлучением от Церкви. Это противоречие в беседе с «Лентой.ру» разрешил клирик Борисоглебской церкви на валах, иерей Алексий Ростовцев.

«Вспомним дни Великого поста или такого же 40-дневного Рождественского — во все субботы и воскресенья соблюдается пост, пусть и менее строгий, с рыбой. Такое же правило действует и во время праздников Воздвижения креста или Усекновения главы Иоанна Предтечи, а также в дни рождественского или крещенского сочельников». По словам священника, в праздничные дни после Рождества Христова, которые называются Святками, поста нет, и постная в обычное время пятница во время Святок — скоромная.

Считайте, что в субботу крещенского сочельника мы постимся вместо пятницы Алексий Ростовцев клирик Борисоглебской церкви на валах, иерей

Пост в крещенский сочельник отражен и в народных названиях этого дня. В разных областях России его называли Водопостной кутьей, Голодной кутьей или даже просто Голодным вечером. И действительно, помимо постных блюд, вроде пирогов с капустой или вареников с вишней, традиционное и самое обязательное на столе кушанье в этот день — это кутья, или сочиво, от которого и произошло слово «сочельник».

«Кутья — необязательно поминальное блюдо, — поясняет су-шеф ресторана славянской кухни «Раздолье» Олег Малькут. — На поминках кутью готовят на основе риса, а вот кутья, которая подается в рождественский или крещенский сочельник, делается на основе полбы — шлифованных зерен пшеницы, они сегодня продаются в любом магазине здорового питания».

Вот рецепт классической крещенской кутьи на основе полбы, меда и изюма от Олега Малькута.

Ингредиенты на 6 порций кутьи:

полба — 750 граммов;

вода — 600 миллилитров;

мед — 500 граммов;

изюм — 250 граммов;

мак — 200 граммов;

грецкие орехи — 150 граммов;

цукаты — 100 граммов;

соль — 5 граммов.

Фото: Короленко Елена / Фотобанк Лори

Приготовление:

Промытую полбу положить в чугунный казан. Залить водой на палец выше уровня крупы. Довести до кипения. Добавить соль. Варить полчаса на маленьком огне до мягкости. Мак залить кипятком на палец, закрыть крышкой, оставить на 15 минут. Затем измельчить мак погружным блендером. Изюм залить кипятком, оставить на 10 минут. К меду добавить полстакана теплой воды. Грецкие орехи порубить ножом. Добавить к пшенице орехи, мак, изюм и медовый сироп, тщательно перемешать. Верх украсить цукатами.

С самого утра крещенского сочельника нельзя есть даже постные блюда — до появления на небе первой звезды или до выноса свечи после божественной литургии. Весь день можно лишь пить крещенскую воду — тем более, что ее все равно принято употреблять натощак.

Крещенская вода

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Утром в крещенский сочельник в русских церквях совершается особая литургия с великим освящением воды, второй такой же обряд совершается во время всенощного бдения в день Богоявления.

«Иногда некоторые верующие интересуются, мол, какая вода более правильная, — рассказывает клирик церкви Покрова Богородицы в Красном селе священник Феодор Котрелев. — С точки зрения богослужебного устава, служба крещенского сочельника и служба, совершаемая в сам день Богоявления, — это разные части одного и того же богослужения. Поэтому никакой разницы между одной и другой святой водой нет».

Великое водосвятие — это особенно торжественный обряд, который напоминает о евангельском событии Крещения Иисуса Христа. Воду освящают в храмах путем троекратного опускания креста и специальных молитв. А еще воду освящают и в водоемах, которые находятся близко к церкви, — туда отправляются крестные ходы.

Крещенская вода — это особая вода и особая святыня. По-гречески она так и называется — агиасма, что значит «великая святыня». Крещенскую воду надо хранить в течение всего года и, помолившись, пить понемногу натощак Алексий Ростовцев клирик Борисоглебской церкви на валах, иерей

Православные христиане верят, что крещенская вода, наделенная Божией благодатью, исцеляет тело и душу. Но не стоит относиться к святой воде, как лекарству, предостерегает священник: «ведь исцеляет не она, а всемилостивый Господь».

Крещенские купания

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России издавна было принято выказывать удаль в крещенский сочельник, окунаясь в специально вырубленные во льду проруби — иордани, напоминающие о священных водах реки Иордан. Традиция возродилась после распада СССР и стала одним из любимых развлечений некоторых россиян. Так, в Москве в январе 2024 года места для крещенских купаний посетили 60 тысяч человек. В народе распространено мнение, будто троекратное окунание в прорубь снимает все грехи, накопленные за год. Однако это не так.

«Традиция окунаться в прорубь может свидетельствовать о желании человека засвидетельствовать свою веру, — считает глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. — Но грехи эта традиция не смывает — грех смывается покаянием».

Получает прощение только тот, кто раскаивается во грехе, то есть приходит на исповедь и прилагает все силы, чтобы больше не грешить Максим Козлов протоиерей

«В церковном уставе нет ни слова о купании в прорубях — это исключительно народная традиция, — говорит священник Алексий Ростовцев. — Если бы крещенские купания снимали грехи, то, наверное, я бы одним из первых бросился в прорубь. Но грехи не смываются водой, их отпускает только Господь».

Высказывают опасения по поводу популярной народной забавы и врачи.

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

«Мгновенное изменение температурного режима при окунании в ледяную воду может вызвать спазм сосудов и мышц, — напоминает терапевт Центра диагностики и лечения имени Н.А. Семашко Наталья Морозова. — Циркуляция крови, которая стремиться обогреть организм, сильно увеличивается, а сосуды сужаются, что мгновенно повышает артериальное давление».

Сердце может просто не справиться с этим, и приступ стенокардии — это самое малое, что может ожидать такого купальщика, а может случиться и инфаркт, и инсульт. А возможна и так называемая аритмогенная смерть, когда у человека случается либо опасная аритмия, либо спазм голосовых связок, и он просто задыхается Наталья Морозова терапевт

Без быстрой и квалифицированной медицинской помощи, которая вряд ли возможна на берегу проруби, в таких ситуациях может наступить летальный исход, предупреждает врач. Особенно опасны, по ее словам, такие купания для детей: у них очень тонкая жировая прослойка под кожей, а погода в крещенскую ночь чаще всего бывает очень холодной.

Крещенские морозы

Давно подмечено, что в ночь перед Богоявлением зачастую стоят знаменитые крещенские морозы. Научное объяснение этому явлению в беседе с «Лентой.ру» дал военный метеоролог, полковник в отставке Борис Людмилов.

«Крепкие морозы на Крещение и в последующие дни января — это не совпадение, а закономерный атмосферный процесс, — говорит Людмилов. — В середине зимы достигает апогея азиатский циклон, область высокого давления которого распространяется на всю Сибирь и Дальний Восток. А часто этот циклон захватывает и европейскую часть России».

Под его влиянием, по словам метеоролога, стоит довольно тихая погода, которая способствует охлаждению воздуха около земли, а значит — усилению морозов.

Солнце не может победить морозы: мало того что оно стоит в это время года очень низко, так еще и около 80 процентов его энергии отражает снег. Примерно таким образом в середине зимы и устанавливается годовой минимум температур в России Борис Людмилов военный метеоролог

Крещенские гадания

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

«Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали…»

Эти строки из поэмы поэта Василия Жуковского «Светлана» как нельзя лучше отражают народные традиции святочных гаданий, которые начинали после Рождества и как раз заканчивали в крещенский сочельник.

Святочные гадания были одним из главных развлечений незамужних девушек, которых прежде всего интересовал вопрос предстоящего замужества.

Вот несколько видов таких гаданий в Крещенский сочельник:

За ворота бросали башмачок, и по направлению носка узнавали сторону, откуда явится суженый.

Девушка садилась между двумя зеркалами, зажигала свечку и вглядывалась в зеркальную галерею, надеясь увидеть там жениха.

Девушки отрезали нити разной длины и поджигали их: чья нить быстрее сгорит, та девушка первой выйдет замуж.

Прислушивались к лаю собак: хриплый лай сулил старого жениха, звонкий — молодого.

Спрашивали имя у прохожих мужчин и верили, что так же будут звать и будущего жениха.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Тем не менее церковь всегда крайне негативно относилась и относится до сих пор к любому виду гаданий.

Гадание — это святотатственное стремление узнать промысел Божий. Если человек верует в Господа, то зачем ему гадание? А если верит в гадание, то ему стоит задуматься, какая сила предсказывает будущее. Даже шуточные святочные гадания, вроде гаданий на суженого — это риск обратиться к врагу рода человеческого, который рад предсказать будущее, чтобы повести человека по бесовскому пути

Алексий Ростовцев клирик Борисоглебской церкви на валах, иерей

«Не любопытствуй о будущем, но располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода предвосхитить ведение? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не предузнал. А если оно скорбно, какое для тебя приобретение наперед томиться скорбью?» — писал святитель Василий Великий.