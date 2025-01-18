В крещенский сочельник православные христиане держат строгий пост, а вечером в церквях проходит всенощное бдение и освящение воды. Народные традиции предписывают купание в проруби — всем, кто на это осмелится в самой середине зимы. «Лента.ру» напоминает, какого числа будет крещенский сочельник в 2025 году, и рассказывает об истории, традициях и обычаях Крещения Господня.
Дата
День накануне праздника Крещения Господня — крещенский Сочельник или Навечерие Богоявления — у разных христианских конфессий отмечается в разные даты. Так, католики празднуют его в первую субботу после 6 января, тогда же отмечает этот праздник и Армянская апостольская церковь. А вот в Коптской православной церкви крещенский сочельник приходится на 6 января.
В Русской православной церкви Крещение Господне — это непереходящий праздник, то есть его дата — каждый год постоянная: 19 января по новому стилю или 6 января по старому. Таким образом, и канун праздника Крещения, крещенский сочельник, также приходится всегда на один и тот же день.
Крещенский сочельник в 2025 году приходится на субботу 18 января
История праздника
Библейские события
Согласно Евангелию, пророк Иоанн Предтеча, названный впоследствии Крестителем Господним, проповедовал о скором пришествии Мессии и крестил в реке Иордан всех желающих, после чего на них сходила Божия благодать.
Пришел к Иордану креститься и Сын Божий Иисус Христос, чем привел Иоанна в изумление. Тот считал, что это ему надо креститься от Спасителя, а не наоборот. Однако Иисус сказал Иоанну, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял крещение, во время которого на Него с неба снизошел в виде голубя Дух Святой и раздался голос Бога-Отца: «Ты Сын Мой Возлюбленный, в Тебе Мое благоволение!»
После этого Христос удалился на 40 дней в пустыню.
Суть праздника
«До 451 года все христиане отмечали Рождество и Крещение в один день, поскольку празднование дня рождения считалось языческой традицией, — рассказывает историк церкви богослов Сергей Козловский. — Однако Халкидонский собор решил разделить эти церковные праздники. Такое решение было вызвано необходимостью дополнительно подчеркнуть важность триединства Божия. Ведь в день Крещения Господня люди воочию убедились в существовании Троицы: голос Бога-Отца, облик Христа — Бога-Сына и голубь — Святой Дух. Неслучайно праздник называется Крещение Господне или Богоявление — Теофания. Второе название как раз и отражает чудо явления Господа во всех трех ипостасях».
Пост в крещенский сочельник
В 2025 году крещенский сочельник выпадает на субботу. При этом апостольское правило №64 грозит мирянам, постящимся в субботу, отлучением от Церкви. Это противоречие в беседе с «Лентой.ру» разрешил клирик Борисоглебской церкви на валах, иерей Алексий Ростовцев.
«Вспомним дни Великого поста или такого же 40-дневного Рождественского — во все субботы и воскресенья соблюдается пост, пусть и менее строгий, с рыбой. Такое же правило действует и во время праздников Воздвижения креста или Усекновения главы Иоанна Предтечи, а также в дни рождественского или крещенского сочельников». По словам священника, в праздничные дни после Рождества Христова, которые называются Святками, поста нет, и постная в обычное время пятница во время Святок — скоромная.
Считайте, что в субботу крещенского сочельника мы постимся вместо пятницы
Пост в крещенский сочельник отражен и в народных названиях этого дня. В разных областях России его называли Водопостной кутьей, Голодной кутьей или даже просто Голодным вечером. И действительно, помимо постных блюд, вроде пирогов с капустой или вареников с вишней, традиционное и самое обязательное на столе кушанье в этот день — это кутья, или сочиво, от которого и произошло слово «сочельник».
«Кутья — необязательно поминальное блюдо, — поясняет су-шеф ресторана славянской кухни «Раздолье» Олег Малькут. — На поминках кутью готовят на основе риса, а вот кутья, которая подается в рождественский или крещенский сочельник, делается на основе полбы — шлифованных зерен пшеницы, они сегодня продаются в любом магазине здорового питания».
Вот рецепт классической крещенской кутьи на основе полбы, меда и изюма от Олега Малькута.
Ингредиенты на 6 порций кутьи:
- полба — 750 граммов;
- вода — 600 миллилитров;
- мед — 500 граммов;
- изюм — 250 граммов;
- мак — 200 граммов;
- грецкие орехи — 150 граммов;
- цукаты — 100 граммов;
- соль — 5 граммов.
Приготовление:
- Промытую полбу положить в чугунный казан.
- Залить водой на палец выше уровня крупы.
- Довести до кипения.
- Добавить соль.
- Варить полчаса на маленьком огне до мягкости.
- Мак залить кипятком на палец, закрыть крышкой, оставить на 15 минут. Затем измельчить мак погружным блендером.
- Изюм залить кипятком, оставить на 10 минут.
- К меду добавить полстакана теплой воды.
- Грецкие орехи порубить ножом.
- Добавить к пшенице орехи, мак, изюм и медовый сироп, тщательно перемешать.
- Верх украсить цукатами.
С самого утра крещенского сочельника нельзя есть даже постные блюда — до появления на небе первой звезды или до выноса свечи после божественной литургии. Весь день можно лишь пить крещенскую воду — тем более, что ее все равно принято употреблять натощак.
Крещенская вода
Утром в крещенский сочельник в русских церквях совершается особая литургия с великим освящением воды, второй такой же обряд совершается во время всенощного бдения в день Богоявления.
«Иногда некоторые верующие интересуются, мол, какая вода более правильная, — рассказывает клирик церкви Покрова Богородицы в Красном селе священник Феодор Котрелев. — С точки зрения богослужебного устава, служба крещенского сочельника и служба, совершаемая в сам день Богоявления, — это разные части одного и того же богослужения. Поэтому никакой разницы между одной и другой святой водой нет».
Великое водосвятие — это особенно торжественный обряд, который напоминает о евангельском событии Крещения Иисуса Христа. Воду освящают в храмах путем троекратного опускания креста и специальных молитв. А еще воду освящают и в водоемах, которые находятся близко к церкви, — туда отправляются крестные ходы.
Крещенская вода — это особая вода и особая святыня. По-гречески она так и называется — агиасма, что значит «великая святыня». Крещенскую воду надо хранить в течение всего года и, помолившись, пить понемногу натощак
Православные христиане верят, что крещенская вода, наделенная Божией благодатью, исцеляет тело и душу. Но не стоит относиться к святой воде, как лекарству, предостерегает священник: «ведь исцеляет не она, а всемилостивый Господь».
Крещенские купания
В России издавна было принято выказывать удаль в крещенский сочельник, окунаясь в специально вырубленные во льду проруби — иордани, напоминающие о священных водах реки Иордан. Традиция возродилась после распада СССР и стала одним из любимых развлечений некоторых россиян. Так, в Москве в январе 2024 года места для крещенских купаний посетили 60 тысяч человек. В народе распространено мнение, будто троекратное окунание в прорубь снимает все грехи, накопленные за год. Однако это не так.
«Традиция окунаться в прорубь может свидетельствовать о желании человека засвидетельствовать свою веру, — считает глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. — Но грехи эта традиция не смывает — грех смывается покаянием».
Получает прощение только тот, кто раскаивается во грехе, то есть приходит на исповедь и прилагает все силы, чтобы больше не грешить
«В церковном уставе нет ни слова о купании в прорубях — это исключительно народная традиция, — говорит священник Алексий Ростовцев. — Если бы крещенские купания снимали грехи, то, наверное, я бы одним из первых бросился в прорубь. Но грехи не смываются водой, их отпускает только Господь».
Высказывают опасения по поводу популярной народной забавы и врачи.
«Мгновенное изменение температурного режима при окунании в ледяную воду может вызвать спазм сосудов и мышц, — напоминает терапевт Центра диагностики и лечения имени Н.А. Семашко Наталья Морозова. — Циркуляция крови, которая стремиться обогреть организм, сильно увеличивается, а сосуды сужаются, что мгновенно повышает артериальное давление».
Сердце может просто не справиться с этим, и приступ стенокардии — это самое малое, что может ожидать такого купальщика, а может случиться и инфаркт, и инсульт. А возможна и так называемая аритмогенная смерть, когда у человека случается либо опасная аритмия, либо спазм голосовых связок, и он просто задыхается
Без быстрой и квалифицированной медицинской помощи, которая вряд ли возможна на берегу проруби, в таких ситуациях может наступить летальный исход, предупреждает врач. Особенно опасны, по ее словам, такие купания для детей: у них очень тонкая жировая прослойка под кожей, а погода в крещенскую ночь чаще всего бывает очень холодной.
Крещенские морозы
Давно подмечено, что в ночь перед Богоявлением зачастую стоят знаменитые крещенские морозы. Научное объяснение этому явлению в беседе с «Лентой.ру» дал военный метеоролог, полковник в отставке Борис Людмилов.
«Крепкие морозы на Крещение и в последующие дни января — это не совпадение, а закономерный атмосферный процесс, — говорит Людмилов. — В середине зимы достигает апогея азиатский циклон, область высокого давления которого распространяется на всю Сибирь и Дальний Восток. А часто этот циклон захватывает и европейскую часть России».
Под его влиянием, по словам метеоролога, стоит довольно тихая погода, которая способствует охлаждению воздуха около земли, а значит — усилению морозов.
Солнце не может победить морозы: мало того что оно стоит в это время года очень низко, так еще и около 80 процентов его энергии отражает снег. Примерно таким образом в середине зимы и устанавливается годовой минимум температур в России
Крещенские гадания
«Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали…»
Эти строки из поэмы поэта Василия Жуковского «Светлана» как нельзя лучше отражают народные традиции святочных гаданий, которые начинали после Рождества и как раз заканчивали в крещенский сочельник.
Святочные гадания были одним из главных развлечений незамужних девушек, которых прежде всего интересовал вопрос предстоящего замужества.
Вот несколько видов таких гаданий в Крещенский сочельник:
- За ворота бросали башмачок, и по направлению носка узнавали сторону, откуда явится суженый.
- Девушка садилась между двумя зеркалами, зажигала свечку и вглядывалась в зеркальную галерею, надеясь увидеть там жениха.
- Девушки отрезали нити разной длины и поджигали их: чья нить быстрее сгорит, та девушка первой выйдет замуж.
- Прислушивались к лаю собак: хриплый лай сулил старого жениха, звонкий — молодого.
- Спрашивали имя у прохожих мужчин и верили, что так же будут звать и будущего жениха.
Тем не менее церковь всегда крайне негативно относилась и относится до сих пор к любому виду гаданий.
Гадание — это святотатственное стремление узнать промысел Божий. Если человек верует в Господа, то зачем ему гадание? А если верит в гадание, то ему стоит задуматься, какая сила предсказывает будущее. Даже шуточные святочные гадания, вроде гаданий на суженого — это риск обратиться к врагу рода человеческого, который рад предсказать будущее, чтобы повести человека по бесовскому пути
«Не любопытствуй о будущем, но располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода предвосхитить ведение? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не предузнал. А если оно скорбно, какое для тебя приобретение наперед томиться скорбью?» — писал святитель Василий Великий.