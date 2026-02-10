В Госдуме оценили вероятность блокировки Telegram в России

Депутат Попов: На заседаниях в Госдуме не обсуждалась блокировка Telegram

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов оценил вероятность блокировки мессенджера Telegram в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На заседаниях комитета или вне заседаний комитета мы не обсуждали тему блокировки Telegram. (...) Не думаю, что это блокировка», — заявил депутат.

Он отметил, что следует подождать официальных комментариев со стороны Роскомнадзора. Попов также подчеркнул, что в развитие Telegram в России вложили много средств.

Ранее другой заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко также заявил, что депутаты не обсуждали вопрос замедления Telegram. При этом он допустил, что Роскомнадзор может прибегнуть к такой мере.

Ранее многие СМИ сообщили, что Роскомнадзор начнет замедлять работу Telegram. По информации источников на рынке информационных технологий и в профильных ведомствах, ограничения начнут вводить уже во вторник, 10 февраля. Роскомнадзор эти данные не комментировал.