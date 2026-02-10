Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:01, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

В Госдуме оценили вероятность блокировки Telegram в России

Депутат Попов: На заседаниях в Госдуме не обсуждалась блокировка Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Primakov / Shutterstock / Fotodom

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов оценил вероятность блокировки мессенджера Telegram в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На заседаниях комитета или вне заседаний комитета мы не обсуждали тему блокировки Telegram. (...) Не думаю, что это блокировка», — заявил депутат.

Он отметил, что следует подождать официальных комментариев со стороны Роскомнадзора. Попов также подчеркнул, что в развитие Telegram в России вложили много средств.

Ранее другой заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко также заявил, что депутаты не обсуждали вопрос замедления Telegram. При этом он допустил, что Роскомнадзор может прибегнуть к такой мере.

Ранее многие СМИ сообщили, что Роскомнадзор начнет замедлять работу Telegram. По информации источников на рынке информационных технологий и в профильных ведомствах, ограничения начнут вводить уже во вторник, 10 февраля. Роскомнадзор эти данные не комментировал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Пентагон ни разу не упомянул Россию как угрозу в новом докладе

    Раскрыты самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа

    Захарова назвала страны Европы несчастными рабами

    Москвичей назвали лидерами по количеству свиданий

    Виктор Бут рассказал об участии в боевых действиях в Африке

    Россиян начнут строже наказывать за борщевик на даче

    В Грузии начался суд над Саакашвили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok