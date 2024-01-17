Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 17 января 2024Россия

Профессор московского вуза умер во время лекции

Профессор МГЮА Веденеев умер во время лекции 16 января

Фото: Unsplash

Профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) умер прямо во время лекции. Об этом сообщает источник «Известий».

Речь идет о профессоре Юрии Веденееве. Он преподавал в МГЮА с 2005 года. Накануне, 16 января, на сайте университета появилась новость о его кончине, однако точные причины случившегося не раскрывались. Веденеев умер на 79-м году жизни.

«Веденеев скончался во время лекции в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской улице. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», — рассказал источник издания.

Веденеев специализировался на общей теории права и государства, конституционного и избирательного права. В МГЮА он был профессором кафедры теории государства и права. Также профессор преподавал в Российской академии государственной службы при президенте РФ (РАГС).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Турецкие банки отказываются работать с российскими. Почему они испугались санкций США?

      Жилой дом получил повреждения при обстреле ВСУ Брянской области

      Бородина пожаловалась на строгую диету со словами «нюхаю хлеб и конфеты»

      Оценена серьезность ситуации на фоне отказа банков Турции работать с Россией

      Павел Воля ответил на критику из-за шутки про изнасилование

      Ученые заметили в Антарктиде редчайшего белого пингвина

      В России заявили о замедлении роста цен на яйца

      В российском городе фонтан из прорванной трубы поднялся до седьмого этажа

      Профессор московского вуза умер во время лекции

      В России издевавшихся над сверстником в одних трусах подростков сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше