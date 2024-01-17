Профессор московского вуза умер во время лекции

Профессор МГЮА Веденеев умер во время лекции 16 января

Профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) умер прямо во время лекции. Об этом сообщает источник «Известий».

Речь идет о профессоре Юрии Веденееве. Он преподавал в МГЮА с 2005 года. Накануне, 16 января, на сайте университета появилась новость о его кончине, однако точные причины случившегося не раскрывались. Веденеев умер на 79-м году жизни.

«Веденеев скончался во время лекции в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской улице. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», — рассказал источник издания.

Веденеев специализировался на общей теории права и государства, конституционного и избирательного права. В МГЮА он был профессором кафедры теории государства и права. Также профессор преподавал в Российской академии государственной службы при президенте РФ (РАГС).