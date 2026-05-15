09:46, 15 мая 2026

Продавцы выступили против навязывания российского вина

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Andrii Kobryn / Shutterstock / Fotodom

Законопроект о квоте на российское вино в магазинах и заведениях общественного питания подвергся критике со стороны рестораторов и ретейлеров как технически не выполнимый и экономически нецелесообразный. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Документ предполагает, что на долю отечественной продукции должно приходиться не менее 20 процентов от общего числа товарных позиций в категории. Замечания представлены рабочей группой при правительственной комиссии по проведению административной реформы в сфере торговли и защиты прав потребителей.

В том числе обращение, направленное главе проектного офиса по реализации реформы контрольной и надзорной деятельности при правительстве России Чулпан Госсамовой, подписал руководитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

В нем сказано, что доля российских вин по объему превышает 60 процентов и продолжает расти, но по ассортименту она составляет всего 13 процентов.

Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук указал, что квотирование станет причиной усугубления кризиса на рынке ресторанов. Если оно вступит в силу, то начнутся сбои в поставках вин, особенно в категории 2-3 тысяч рублей за бутылку и дороже, так как их объемов не хватает.

В АКОРТ и «Русбренде» полагают, что принудительная перебалансировка ассортимента обернется ростом закупочных цен и прямыми финансовыми потерями для ретейла в размере 20 миллиардов рублей в год. Кроме того, она снизит конкуренцию и приведет к снижению качества российских вин.

Между тем вице-президент по обороту алкогольной продукции на предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин считает, что отсутствие наказания за нарушения квоты, а сейчас оно не предусматривается, сделает закон неработоспособным. По его словам, проверить исполнение нормативов будет очень сложно.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин подтвердил, что система ЕГАИС направлена на учет оборота алкоголя, а не на вычисление долей товарных позиций в конкретной торговой точке или ресторане.

Ранее сообщалось, что производство виноградного вина в январе-апреле в России сократилось на 14,5 процента, до 9,9 миллиона декалитров.

