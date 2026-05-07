10:12, 7 мая 2026Экономика

Производство вина в России резко сократилось

Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Производство виноградного вина в России резко сократилось в первой трети года, упав на 14,5 процента, до 9,9 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает «Интерфакс».

Показатель шампанского снизился на 13 процентов, до 4,2 миллиона декалитров, существенно обгоняя падение производства водки (на 4,2 процента) и коньяка (на символические 0,2 процента). В целом спиртных напитков крепостью выше 9 градусов произвели в России на 2 процента меньше, чем годом ранее, а общий уровень изготовления алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи снизился в январе-апреле на 7,2 процента, до 43,2 миллиона декалитров.

При этом продажи вина в отчетный период сократились гораздо меньше, чем его производство — на 1,9 процента, до 17,18 миллиона декалитров, а водка и вовсе показала рост на 2,3 процента, до 23,37 миллиона.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, которого цитирует «Коммерсантъ», высказал мнение о том, что такой динамике продаж способствует переориентации потребителей с легких напитков, которые, экономя, делают ставку на более дешевый продукт и все чаще выбирают водку вместо вина. По словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, спрос на алкоголь растет во многом за счет дешевой водки, а снижение производства наблюдается у небольших и региональных предприятий, в то время как топ-30 заводов России либо сохраняют показатели, либо даже наращивают выпуск.

