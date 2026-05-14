В Кремле ответили на вопрос об обмене пленными с Украиной

Песков: Москва ведет работу с Киевом по обмену пленными

Россия ведет работу с Украиной по обмену пленными. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Ведется работа по согласованию списков», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о возможном обмене пленными с Киевом в ближайшее время.

Песков также назвал эту часть работы самой сложной. Он уточнил, что согласование списков идет очень быстро.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия вернула из украинского плена уже 3,7 тысячи военных. Кроме того, она указала, что специалисты смогли установить судьбу 9083 бойцов.

Последний обмен пленными между Москвой и Киевом произошел 24 апреля 2026 года. В Минобороны заявили, что российская сторона вернула Украине 193 солдата. В свою очередь, Киев передал Москве 193 пленных военнослужащих.