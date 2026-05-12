Раскрыто число возвращенных из украинского плена российских военных

14:06, 12 мая 2026Россия

Москалькова: Россия вернула из украинского плена уже 3,7 тысячи военных
Майя Назарова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия вернула из украинского плена уже 3,7 тысячи военных. Такое число раскрыла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в докладе ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Омбудсмен отметила, что также установлена судьба 9 083 бойцов.

Путин поблагодарил Москалькову за все, что было сделано на посту уполномоченного по правам человека.

6 мая омбудсмен рассказала о переговорах по обмену пленными с Украиной.

Последний на данный момент обмен пленными состоялся 24 апреля 2026 года. В Минобороны подчеркнули, что Россия вернула 193 бойца. Взамен Москва передала Киеву 193 пленных украинских солдата.

