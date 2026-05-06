Москалькова сообщила подробности о переговорах с Украиной по обмену пленными

На данный момент ведутся переговоры об очередном обмене пленными России и Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, чьи слова приводит ТАСС.

«Сегодня Минобороны и спецслужбы в ежедневном режиме ведут переговоры об организации очередного обмена военнопленными», — рассказала она.

Последний на данный момент обмен пленными прошел 24 апреля 2026 года. В Минобороны отметили, что Россия вернула 193 бойца. Взамен Москва передала Киеву 193 пленных украинских солдата.

До этого обмен пленными прошел накануне Пасхи, 11 апреля 2026 года. Тогда Россия вернула из украинского плена 175 бойцов, взамен Москва передала Киеву 175 пленных солдат ВСУ.