Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной

Минобороны: Россия вернула 193 пленных военнослужащих

Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что Россия вернула 193 бойца, передав взамен 193 солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В оборонном ведомстве отметили, что посредничество при контактах Москвы и Киева обеспечивали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и США.

До этого обмен пленными прошел накануне Пасхи, 11 апреля 2026 года. Тогда Россия вернула из украинского плена 175 бойцов, взамен Москва передала Киеву 175 пленных солдат ВСУ. По словам помощника президента России Владимира Мединского, обмен согласовывался долго и тяжело.