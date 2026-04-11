Раскрыто число вернувшихся из украинского плена российских военных

Россия вернула из украинского плена 175 бойцов, взамен Москва передала Киеву 175 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны.
Посредником при обмене выступили ОАЭ.
Также ранее в Россию вернулись с Украины последние семь жителей Курской области. Прямо на пограничном пункте на белорусско-украинской границе их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она тепло поприветствовала сограждан и расспросила россиян об их самочувствии. Кроме того, омбудсмен узнала у вернувшихся курян подробности об условиях в пунктах временного пребывания, где их содержали.