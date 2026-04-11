Раскрыто число вернувшихся из украинского плена российских военных

Россия вернула из украинского плена 175 военных, взамен переданы 175 бойцов ВСУ

Россия вернула из украинского плена 175 бойцов, взамен Москва передала Киеву 175 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны.

Посредником при обмене выступили ОАЭ.

Также ранее в Россию вернулись с Украины последние семь жителей Курской области. Прямо на пограничном пункте на белорусско-украинской границе их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она тепло поприветствовала сограждан и расспросила россиян об их самочувствии. Кроме того, омбудсмен узнала у вернувшихся курян подробности об условиях в пунктах временного пребывания, где их содержали.