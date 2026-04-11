13:45, 11 апреля 2026Россия

Раскрыто число вернувшихся из украинского плена российских военных

Россия вернула из украинского плена 175 военных, взамен переданы 175 бойцов ВСУ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Россия вернула из украинского плена 175 бойцов, взамен Москва передала Киеву 175 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны.

Посредником при обмене выступили ОАЭ.

Также ранее в Россию вернулись с Украины последние семь жителей Курской области. Прямо на пограничном пункте на белорусско-украинской границе их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она тепло поприветствовала сограждан и расспросила россиян об их самочувствии. Кроме того, омбудсмен узнала у вернувшихся курян подробности об условиях в пунктах временного пребывания, где их содержали.

