13:30, 11 апреля 2026Россия

Москалькова встретила последних возвращающихся с Украины на родину семерых россиян

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретила последних возвращающихся с Украины семерых жителей Курской области на пограничном пункте на белорусско-украинской границе. Об этом сообщает ТАСС.

Москалькова поприветствовала россиян, убедилась, что с ними все в порядке, спросила об их самочувствии и узнала об условиях содержания в пунктах временного размещения. Зайдя в автобус с курянами, омбудсмен отметила, что они совершили героический поступок, преодолев такое большое расстояние.

Ранее сообщалось, что троих курян удерживали в пунктах временного размещения на территории Сумской области, еще четверо находились у знакомых на территории Украины.

