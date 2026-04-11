Москалькова встретила последних возвращающихся с Украины на родину семерых россиян

Удерживаемые на Украине семь жителей Курской области вернулись в Россию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретила последних возвращающихся с Украины семерых жителей Курской области на пограничном пункте на белорусско-украинской границе. Об этом сообщает ТАСС.

Москалькова поприветствовала россиян, убедилась, что с ними все в порядке, спросила об их самочувствии и узнала об условиях содержания в пунктах временного размещения. Зайдя в автобус с курянами, омбудсмен отметила, что они совершили героический поступок, преодолев такое большое расстояние.

Ранее сообщалось, что троих курян удерживали в пунктах временного размещения на территории Сумской области, еще четверо находились у знакомых на территории Украины.