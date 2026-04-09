Москалькова раскрыла судьбу остающихся на Украине жителей Курской области

На Украине продолжают оставаться семь жителей Курской области. Их судьбу раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По данным омбудсмена, троих россиян удерживают в пунктах временного размещения на территории Сумской области, еще четверо находятся у знакомых на территории Украины.

«Хочется надеяться, что наши договоренности будут исполнены и вернутся и военнослужащие на Родину, и курские жители», — обозначила Москалькова.

Ранее сообщалось о новом обмене между Россией и Украиной, который состоялся по формуле 1000 на 41.