14:33, 9 апреля 2026Россия

Москалькова раскрыла судьбу остающихся на Украине жителей Курской области

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На Украине продолжают оставаться семь жителей Курской области. Их судьбу раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По данным омбудсмена, троих россиян удерживают в пунктах временного размещения на территории Сумской области, еще четверо находятся у знакомых на территории Украины.

«Хочется надеяться, что наши договоренности будут исполнены и вернутся и военнослужащие на Родину, и курские жители», — обозначила Москалькова.

Ранее сообщалось о новом обмене между Россией и Украиной, который состоялся по формуле 1000 на 41.

    Последние новости

    Буданов назвал два сценария для Украины

    Дацик раскрыл гонорар за бой против Александра Емельяненко

    Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

    Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

    Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины во дворе

    Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

    Опубликованное видео с раскрепощенными девушками на капоте привлекло полицию

    Армения и Азербайджан забеспокоились

    В России оценили идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан

    Россиянам назвали самые опасные способы окраски яиц на Пасху

    Все новости
