Генпрокурор Белоруссии назвал дело бывшего соперника Лукашенко «уголовщиной»

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед назвал уголовщиной дело против бывшего соперника Александра Лукашенко за президентский пост Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

«Собран достаточно большой массив доказательств, свидетельствующих о том, что это абсолютно коррупционное дело, это чистой воды уголовщина», — заявил генпрокурор.

Он добавил, что следствие было проведено абсолютно объективно и беспристрастно, а практически все обвиняемые, кроме экс-главы правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, признали вину и сотрудничают со следствием.

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Верховный суд Белоруссии 17 февраля начал рассматривать «дело Белгазпромбанка».

Заседание проходит в суде Московского района Минска. На нем присутствуют сторонники Бабарико, иностранные дипломаты и пресса.

Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере.

Бабарико, по версии следствия, создал из своих замов преступную группу «с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от представителей коммерческих структур».