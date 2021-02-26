Назвавшим украинцев «одноклеточными» и «крысами» телеведущим займутся

Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания в ответ на обращение депутата от партии «Слуга народа» Максима Бужанского пообещала проанализировать контент «4 канала», в эфире которого телеведущий Остап Дроздов оскорбил зрителей закрытых телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. О том, что высказываниями журналиста займутся контрольно-надзорные органы, стало известно изданию «Страна.ua».

Бужанский заявил, что отправил еще одно письмо с просьбой уведомить о результатах проверки телеканала.

Дроздов назвал украинскую аудиторию закрытых телеканалов «имбецилами», «одноклеточными» и «крысами». Его поддержало руководство «4 канала».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский опять созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности».

На прошлом заседании СНБО, которое прошло 19 февраля, было принято решение о введении санкций против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда людей, среди которых есть граждане России.

До этого Зеленский ввел в действие решение СНБО о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

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