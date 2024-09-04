Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:11, 4 сентября 2024Путешествия

Напавшего на россиян туриста из Европы нашли в отеле без признаков жизни

Sabah: оскорбившего россиян туриста из Болгарии нашли без признаков жизни

Фото: Gd_project / Shutterstock / Fotodom

Оскорбившего россиян туриста из Европы нашли в отеле на турецком курорте Кушадасы без признаков жизни после драки с охранниками. Об этом пишет Sabah.

Инцидент произошел в понедельник ночью, 2 сентября. 35-летний постоялец отеля Пламен Динев из Болгарии начал приставать к проходившей мимо его номера паре из России.

Отдыхающие сообщили охране гостиницы, что на них напал другой постоялец. Сотрудники службы безопасности отеля вмешались в ситуацию и попытались усмирить болгарина, однако их попытки не дали результата.

После этого сотрудники гостиницы вызвали полицию. Через некоторое время между туристом, который к тому же был в состоянии алкогольного опьянения, и охранниками отеля, началась драка. В итоге на дебошира надели наручники.

В какой-то момент Динев почувствовал себя плохо и лег на пол, сотрудники отеля вызвали скорую помощь. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти туриста. Врачи полагают, что у него мог случиться сердечный приступ.

Материалы по теме:
All-inclusive есть не только в Турции и Египте. В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
All-inclusive есть не только в Турции и Египте.В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
28 июля 2022
Культ грязи. Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
Культ грязи.Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
18 октября 2022

Правоохранители задержали 14 сотрудников отеля, в том числе двоих сотрудников частной охранной компании, и организовали расследование. Следователи проанализировали записи с камер видеонаблюдения гостиницы и по итогам проверки отпустили всех задержанных под юридический контроль.

Ранее бывший депутат госсобрания Башкортостана Наиль Багаутдинов устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета и попал на видео. Инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из турецкого Бодрума в российскую столицу.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Они идут своей дорогой». Кремль впервые ответил на заявление Зеленского о планах ВСУ закрепиться в Курской области

      Российские власти выделят на кредиты на обучение более миллиарда рублей

      Польский министр понадеялся на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

      В ЕС обвинили Германию в укреплении отношений с Россией

      Обвиняемому в растрате 18 миллионов рублей ректору БФУ продлили арест

      Диетолог назвал полезные при диабете продукты

      Зажигательные танцы медведя у дерева попали на видео

      Вучич опроверг планы Сербии передать истребители ВСУ

      Популярный блогер Влад А4 помог разработать новый дизайн детских СберКарт

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше