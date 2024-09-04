Напавшего на россиян туриста из Европы нашли в отеле без признаков жизни

Sabah: оскорбившего россиян туриста из Болгарии нашли без признаков жизни

Оскорбившего россиян туриста из Европы нашли в отеле на турецком курорте Кушадасы без признаков жизни после драки с охранниками. Об этом пишет Sabah.

Инцидент произошел в понедельник ночью, 2 сентября. 35-летний постоялец отеля Пламен Динев из Болгарии начал приставать к проходившей мимо его номера паре из России.

Отдыхающие сообщили охране гостиницы, что на них напал другой постоялец. Сотрудники службы безопасности отеля вмешались в ситуацию и попытались усмирить болгарина, однако их попытки не дали результата.

После этого сотрудники гостиницы вызвали полицию. Через некоторое время между туристом, который к тому же был в состоянии алкогольного опьянения, и охранниками отеля, началась драка. В итоге на дебошира надели наручники.

В какой-то момент Динев почувствовал себя плохо и лег на пол, сотрудники отеля вызвали скорую помощь. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти туриста. Врачи полагают, что у него мог случиться сердечный приступ.

Правоохранители задержали 14 сотрудников отеля, в том числе двоих сотрудников частной охранной компании, и организовали расследование. Следователи проанализировали записи с камер видеонаблюдения гостиницы и по итогам проверки отпустили всех задержанных под юридический контроль.

Ранее бывший депутат госсобрания Башкортостана Наиль Багаутдинов устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета и попал на видео. Инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из турецкого Бодрума в российскую столицу.

