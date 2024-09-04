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14:17, 4 сентября 2024Путешествия

Российский экс-депутат угрожал пассажирам и бортпроводникам в самолете и попал на видео

Экс-депутат госсобрания Башкортостана устроил пьяный дебош в самолете

Бывший депутат госсобрания Башкортостана Наиль Багаутдинов устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел на борту летевшего из турецкого Бодрума в российскую столицу лайнера. Экс-депутат угрожал пассажирам и бортпроводникам связами, приставал к попутчикам и называл себя гражданином Великобритании. «Если появится в интернете что-то, я вас в порошок сотру», — заявил мужчина.

По словам очевидцев, дебошир заходил на борт воздушного судна уже «навеселе». «В салоне осушил несколько бокалов шампанского и пошел искать свободные уши, — говорится в сообщении. — Не найдя, чересчур близко заобщался с ребенком — хватал его за руки и возмутил родителей. В ответ на замечания — угрозы».

Свое приподнятое настроение мужчина объяснил тем, что у него родилась внучка. Он требовал от членов экипажа коньяк, однако ему было отказано в просьбе. По прилете в Москву сотрудникам перевозчика пришлось вызывать полицию.

В отделении Багаутдинов уверял, что его споила стюардесса, а сам он ни в чем не виноват. Теперь за мелкое хулиганство ему грозит арест до 16 суток либо штраф в размере 1000 рублей.

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      Фариза Бацазова
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