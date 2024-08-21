Россиянам стало сложнее получить шенген в одну популярную страну Европы

Визовые центры Италии перестали принимать заявки, если до выезда менее 60 дней

Визовые центры Италии перестали принимать заявки от россиян на шенген, если до выезда осталось менее 60 дней. О сложностях с получением визы в эту популярную страну Европы пишет Telegram-канал «Улететь».

По данным источника, несколько туристов столкнулись с ситуацией, когда на приеме документов сотрудники итальянского визового центра попросили перенести дату поездки, поскольку до нее оставалось менее 60 дней.

Как сообщает Telegram-канал, предположительно, увеличение сроков рассмотрения заявлений связано с рекордным за последние годы количеством просителей итальянских виз. «Видимо, сотрудникам визовых центров теперь строго запрещено принимать заявки, если до выезда менее 60 дней», — отмечается в публикации.

В июле у туристки из России дважды сорвалась поездка в Европу из-за долгого оформления визы итальянским консульством. В итоге путешественница получила шенген только на 86-й день ожидания.

