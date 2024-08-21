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13:02, 21 августа 2024Путешествия

Россиянам стало сложнее получить шенген в одну популярную страну Европы

Визовые центры Италии перестали принимать заявки, если до выезда менее 60 дней

Фото: Carlos Ibáñez / Unsplash

Визовые центры Италии перестали принимать заявки от россиян на шенген, если до выезда осталось менее 60 дней. О сложностях с получением визы в эту популярную страну Европы пишет Telegram-канал «Улететь».

По данным источника, несколько туристов столкнулись с ситуацией, когда на приеме документов сотрудники итальянского визового центра попросили перенести дату поездки, поскольку до нее оставалось менее 60 дней.

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Как сообщает Telegram-канал, предположительно, увеличение сроков рассмотрения заявлений связано с рекордным за последние годы количеством просителей итальянских виз. «Видимо, сотрудникам визовых центров теперь строго запрещено принимать заявки, если до выезда менее 60 дней», — отмечается в публикации.

В июле у туристки из России дважды сорвалась поездка в Европу из-за долгого оформления визы итальянским консульством. В итоге путешественница получила шенген только на 86-й день ожидания.

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      Алина Черненко
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