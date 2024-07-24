Консульство европейской страны дважды сорвало поездку россиянке

Итальянское консульство долго оформляло визу россиянке и дважды сорвало поездку

У туристки из России дважды сорвалась поездка в Европу из-за долгого оформления визы итальянским консульством. Подробностями истории поделился портал TourDom.

По данным издания, женщина подала документы в визовый центр Италии в начале апреля и планировала улететь в эту страну 20 мая. Ближе к дате поездки ей позвонили из консульства и попросили перебронировать билеты на вторую половину июня. Однако и к этому сроку документы не были готовы. В этот раз звонков и писем от дипмиссии не поступало.

Уточняется, что россиянка получила шенген только на 86-й день ожидания. «Ждала с 25 апреля. И мне дали всего один въезд на 20 дней. Это пятый шенген в паспорте, делала через проверенное агентство, и такой результат…» — пожаловалась путешественница в соцсетях.

В начале июля сообщалось, что россиянам станет еще сложнее получить шенгенскую визу в Италию. Срок ее оформления увеличился — теперь процесс занимает от 45 дней.

