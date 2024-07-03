Россиянам станет еще сложнее получить шенген в одну курортную страну

АТОР: итальянский шенген в Москве теперь делают еще дольше

Российским путешественникам станет еще сложнее получить шенгенскую визу в Италию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Шенген в эту курортную страну теперь будут делать еще дольше — от 45 дней. Причиной стали «обстоятельства организационного и технического характера».

«По информации туроператоров, с момента сдачи биометрии визу в Италию делают в среднем за 4-5 недель. Запись на подачу документов в Москве — уже на август», — указано в сообщении.

Ранее в АТОР рассказали, что частичное вступление Болгарии и Румынии в Шенген создаст некоторые трудности россиянам. В частности, получателям болгарской и румынской виз придется сдавать биометрию.