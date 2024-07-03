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14:07, 3 июля 2024Путешествия

Россиянам станет еще сложнее получить шенген в одну курортную страну

АТОР: итальянский шенген в Москве теперь делают еще дольше
СюжетВизы в Европу:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российским путешественникам станет еще сложнее получить шенгенскую визу в Италию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Шенген в эту курортную страну теперь будут делать еще дольше — от 45 дней. Причиной стали «обстоятельства организационного и технического характера».

«По информации туроператоров, с момента сдачи биометрии визу в Италию делают в среднем за 4-5 недель. Запись на подачу документов в Москве — уже на август», — указано в сообщении.

Ранее в АТОР рассказали, что частичное вступление Болгарии и Румынии в Шенген создаст некоторые трудности россиянам. В частности, получателям болгарской и румынской виз придется сдавать биометрию.

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      Марк Успенский
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